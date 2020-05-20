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Пандемия коронавируса нового типа

Детский дом в Приморье закрыт на карантин из-за подозрения на коронавирус у воспитанника

Самого воспитанника привезли во Владивосток для повторного подтверждающего анализа

ВЛАДИВОСТОК, 20 мая. Власти Арсеньева в Приморском крае временно закрыли на карантин Центр содействия семейному устройству Арсеньевского городского округа в Приморье после выявления у одного из воспитанников положительного результата теста на COVID-19, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Приморья.

"Один из детей сдал анализ на коронавирус, он оказался положительным. Его привезли во Владивосток для повторного подтверждающего анализа. Учреждение закрыто на карантин", - сообщили в пресс-службе.

Как пояснили в Минздраве региона, после первичного положительного теста пациент считается подозрительным. Для подтверждения проводится второй тест, если он положительный, то пациент попадает в официальную статистику зараженных. Если второй тест отрицательный, то пациент тестируется еще раз.

Общее количество зараженных в Приморье составляет 1 446 человек, 487 выздоровели, 14 умерли. В регионе введен режим обязательной самоизоляции и обязательный масочный режим в общественных местах.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,9 млн человек, свыше 320 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 308 705 случаев заражения, выздоровели 85 392 человека, умерли 2 927. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПриморский крайПандемия коронавируса нового типа
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