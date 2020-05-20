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Пандемия коронавируса нового типа

Роспотребнадзор назвал регионы, лидирующие по сданным тестам на коронавирус

По данным ведомства, лидерами по количеству тестов на 100 тыс. населения являются Сахалинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Роспотребнадзор подготовил список из субъектов, лидирующих по количеству проведенных тестов на коронавирус на 100 тыс. населения. Сахалинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ и Москва занимают первые позиции, сообщила пресс-служба ведомства.

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"По количеству проведенных исследований на новую коронавирусную инфекцию на 100 тысяч населения топ субъектов РФ выглядит следующим образом: Ямало-Ненецкий автономный округ (15,4 тыс.), Сахалинская область (15,2 тыс.), Москва (14,7 тыс.)", - говорится в сообщении. Пятерку лидеров замыкают Чукотский автономный округ (11,2 тыс.) и Камчатский край (9,8 тыс.).

Если же сравнивать регионы по абсолютному количеству проведенных исследований, то первое место занимает Москва с показателем - 1,8 млн., затем следуют Санкт-Петербург (558,7 тыс.) и Московская область (422,2 тыс.).

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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