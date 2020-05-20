Совфед до конца недели направит в кабмин предложения в посткоронавирусный план

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Совет Федерации в ближайшее время направит в правительство РФ свои предложения в национальный план по преодолению последствий пандемии. Об этом заявила в среду председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"До конца недели нами будут направлены предложения в правительство для включения в национальный посткоронавирусный план. Мы надеемся, что все наши разумные предложения будут правительством приняты", - сказала Матвиенко на пленарном заседании в среду.

Речь об этом зашла в связи с выступлением сенатора от Томской области Владимира Кравченко, который предложил включить в пакет экономических инициатив, подготовленных для представления в правительство, ряд предложений по поддержке отраслей экономики. "Мы вместе с экспертами администрации [Томской] области сформировали дополнительный вариант мер поддержки. Предлагаем предусмотреть для организаций, включенных в региональные списки системообразующих предприятий, такие же механизмы стимулирования, какими могут воспользоваться предприятия, включенные в федеральный перечень", - сказал сенатор.

Он предложил уравнять эти две категории в таких вопросах, как пополнение оборотных средств и сохранение занятости, а также предоставление особых условий получения отсрочки и рассрочки по налоговым платежам в 2020 году и введение моратория на банкротство сроком на полгода.

"Есть предложение включить в перечень особо пострадавших отраслей сектор переработки дикоросов. Для Сибири это очень важно. Так, только в Томской области эта сфера дает постоянную занятость более одной тысячи человек, преимущественно проживающих в сельской местности", - отметил Кравченко.

Он также озвучил предложение поддержать инициативу о внедрении на федеральном уровне механизма для кредитования с нулевой ставкой экспортноориентированных компаний на срок до 3 лет. "Этой мерой могли бы воспользоваться предприятия с долей экспортной составляющей от 15% и выше, а темп прироста экспортной выручки от 10%. Данные меры будут способствовать увеличению экономического потенциала российских высокотехнологичных компаний", - уверен парламентарий.