{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Совфед до конца недели направит в кабмин предложения в посткоронавирусный план

Речь об этом зашла в связи с выступлением сенатора от Томской области, который предложил включить в пакет экономических инициатив, подготовленных для представления в правительство, ряд предложений по поддержке отраслей экономики

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Совет Федерации в ближайшее время направит в правительство РФ свои предложения в национальный план по преодолению последствий пандемии. Об этом заявила в среду председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"До конца недели нами будут направлены предложения в правительство для включения в национальный посткоронавирусный план. Мы надеемся, что все наши разумные предложения будут правительством приняты", - сказала Матвиенко на пленарном заседании в среду.

Речь об этом зашла в связи с выступлением сенатора от Томской области Владимира Кравченко, который предложил включить в пакет экономических инициатив, подготовленных для представления в правительство, ряд предложений по поддержке отраслей экономики. "Мы вместе с экспертами администрации [Томской] области сформировали дополнительный вариант мер поддержки. Предлагаем предусмотреть для организаций, включенных в региональные списки системообразующих предприятий, такие же механизмы стимулирования, какими могут воспользоваться предприятия, включенные в федеральный перечень", - сказал сенатор.

Он предложил уравнять эти две категории в таких вопросах, как пополнение оборотных средств и сохранение занятости, а также предоставление особых условий получения отсрочки и рассрочки по налоговым платежам в 2020 году и введение моратория на банкротство сроком на полгода.

"Есть предложение включить в перечень особо пострадавших отраслей сектор переработки дикоросов. Для Сибири это очень важно. Так, только в Томской области эта сфера дает постоянную занятость более одной тысячи человек, преимущественно проживающих в сельской местности", - отметил Кравченко.

Он также озвучил предложение поддержать инициативу о внедрении на федеральном уровне механизма для кредитования с нулевой ставкой экспортноориентированных компаний на срок до 3 лет. "Этой мерой могли бы воспользоваться предприятия с долей экспортной составляющей от 15% и выше, а темп прироста экспортной выручки от 10%. Данные меры будут способствовать увеличению экономического потенциала российских высокотехнологичных компаний", - уверен парламентарий.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В России ведется разработка 47 вакцин от коронавируса на 14 платформах
Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила также, что 24 тест-системы для выявления новой коронавирусной инфекции зарегистрированы в России к середине мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС