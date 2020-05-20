В Ростовской области зафиксирован новый рост заболевания COVID-19 после достижения плато

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мая. /ТАСС/. Прирост заражений новой коронавирусной инфекцией зафиксирован в Ростовской области после равномерного увеличения числа пациентов с COVID-19 в течение нескольких дней. Об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

Пятнадцатого мая в Ростовской области открыли ярмарки продовольственных товаров, восстановили работу МФЦ по предварительной записи и начали оказывать плановую медпомощь для диспансерных пациентов.

"Необходимо отметить, что так сложно достигнутое общими усилиями с 30 апреля по 13 мая плато по заболеваемости у нас завершилось ростом с 15 мая, и появилось волнообразное течение. За этот период колебание темпов прироста по отношению к предыдущему дню составляло от минус 10% до плюс 50%. Такого у нас не было с начала эпидемии", - сказал Ковалев на заседании регионального оперштаба.

Он отметил, что начиная с 13 мая ежедневный прирост составляет 4,2-5,2%. "При этом ранее, начиная с третьей декады апреля, значение этого показателя у нас динамично снижалось - с 18,5% 19 апреля до 3,8% 12 мая", - пояснил он.

Ранее глава региона Василий Голубев сообщал, что ситуация с распространением коронавируса в регионе остается напряженной, однако прирост новых случаев стабилен и держался, по его словам, порядка десяти дней на уровне 4%.

По последним данным, в Ростовской области число заражений коронавирусом составило 2 784 человек. Последние два дня число пациентов с COVID-19 увеличивается более чем на 130 ежесуточно, в то время как ранее прирост не превышал 80-100 человек.