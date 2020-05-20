{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Зеленский пообещал, что врачи Украины вскоре получат надбавки за борьбу с пандемией

Медики получат надбавку в размере 300% от уровня их зарплат

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Медицинские работники Украины, которые задействованы в борьбе с пандемией коронавируса, в ближайшее время получат положенную надбавку в размере 300% от уровня их зарплат. Об этом в среду президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в Киеве по случаю годовщины со дня своей инаугурации.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Как я обещал, во всех областях всем медицинским работникам, которые борются с [вызываемым коронавирусом заболеванием] COVID-19 будет обеспечена заработная плата в размере трех заработных плат - 300%", - сказал он. По информации президента, в 15 регионах страны такие выплаты уже идут.

Зеленский проинформировал, что в связи с улучшением эпидемической ситуации правительство страны продолжит смягчать условия карантина, очередной этап такого ослабления начнется 22 мая. Президент напомнил, что план постепенного выхода из карантина состоит пяти этапов.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В России ведется разработка 47 вакцин от коронавируса на 14 платформах
Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила также, что 24 тест-системы для выявления новой коронавирусной инфекции зарегистрированы в России к середине мая
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС