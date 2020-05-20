Зеленский пообещал, что врачи Украины вскоре получат надбавки за борьбу с пандемией

КИЕВ, 20 мая. /ТАСС/. Медицинские работники Украины, которые задействованы в борьбе с пандемией коронавируса, в ближайшее время получат положенную надбавку в размере 300% от уровня их зарплат. Об этом в среду президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в Киеве по случаю годовщины со дня своей инаугурации.

"Как я обещал, во всех областях всем медицинским работникам, которые борются с [вызываемым коронавирусом заболеванием] COVID-19 будет обеспечена заработная плата в размере трех заработных плат - 300%", - сказал он. По информации президента, в 15 регионах страны такие выплаты уже идут.

Зеленский проинформировал, что в связи с улучшением эпидемической ситуации правительство страны продолжит смягчать условия карантина, очередной этап такого ослабления начнется 22 мая. Президент напомнил, что план постепенного выхода из карантина состоит пяти этапов.