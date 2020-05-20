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Пандемия коронавируса нового типа
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Голикова: медики в России получили 13,5 млрд рублей допвыплат

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Более 13,5 млрд рублей дополнительных выплат в общей сложности получили медики в России за работу с пациентами с коронавирусом. Об этом сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

"На выплаты медицинским работникам за счет всех источников на данный момент предусмотрено 57,4 млрд рублей. Выплачено из них по сроку за апрель и частично в отдельных субъектах Российской Федерации уже за май 13,5 млрд рублей, из которых по президентским выплатам 9,3 млрд рублей", - сказала Голикова.

 

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия коронавируса нового типа
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