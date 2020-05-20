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Пандемия коронавируса нового типа
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В России ведется разработка 47 вакцин от коронавируса на 14 платформах

Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила также, что 24 тест-системы для выявления новой коронавирусной инфекции зарегистрированы в России к середине мая

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Четырнадцать российских платформ в настоящее время ведут разработку 47 вакцин от новой коронавирусной инфекции. Об этом в среду сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

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"Важный аспект этой работы - диагностика новой коронавирусной инфекции. В настоящее время в стране ведется разработка вакцин на 14 платформах в общем количестве 47. Мы очень рассчитываем, что какие-то из них дадут ощутимый результат", - сказала она.

Голикова добавила, что федеральный бюджет выделил 3,1 млрд рублей на разработку тест-систем и вакцины от коронавируса.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что вакцину от коронавируса могут зарегистрировать в России уже в августе. Сейчас, по его словам, разработка вакцины находится на стадии доклинических испытаний, они продлятся еще около месяца. На этом этапе определяются токсичность, реактогенность и другие критерии, исходя из которых можно будет приступить к испытаниям вакцины на людях.

Тест-системы для выявления новой коронавирусной инфекции

Вице-премьер РФ также уточнила, что 24 тест-системы для выявления новой коронавирусной инфекции зарегистрированы в России к середине мая.

"По состоянию на середину мая в государственный реестр медицинских изделий и организаций, осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий, включены сведения о 24 тест-системах. Это тест-системы, которые осуществляют ПЦР- и ИФА-диагностику", - сказала Голикова.

Вице-премьер сообщила, что к 20 мая проведено более 7,3 млн лабораторных исследований на коронавирус. "Россия по тестированию является абсолютным лидером в мире", - подчеркнула она.

Клинические испытания препаратов

Татьяна Голикова также отметила, что пять препаратов от коронавируса проходят клинические испытания, еще четыре находятся на госрегистрации.

"Клинические испытания проводятся в отношении пяти препаратов, включая отечественных производителей. На государственной регистрации находятся еще четыре препарата, которые планируется использовать в схемах лечения", - сказала она.

Занятость больничных коек

Вице-премьер РФ заявила, что более 99 тыс. коек заняты на сегодняшний день пациентами с коронавирусной инфекцией, более 2,1 тыс. находятся на аппаратах ИВЛ. 

"Сегодня по всей Российской Федерации занято 99 558 коек, на ИВЛ находится 2 131 пациент", - сказала она.

Выплаты по больничным

Работодатели подали 776 тысяч листков нетрудоспособности в связи с пандемией, на данный момент по ним выплачено 7,7 млрд рублей, сообщила Татьяна Голикова.

"Работодателями без участия граждан подано 776 тысяч листков трудоспособности на таких граждан, и уже на сегодняшний день оплачено 7,7 млрд рублей", - сказала она.

В апреле пресс-служба Минтруда РФ со ссылкой на главу министерства Антона Котякова сообщила, что электронные больничные листы будут оформлены работающим россиянам старше 65 лет на период с 20 по 30 апреля в связи с распространением режима самоизоляции. При этом предоставление дополнительных документов не потребуется.

Темпы прироста

Татьяна Голикова сообщила, что в России наблюдается снижение темпов прироста заболевших новой коронавирусной инфекцией, существенный спад демонстрирует Москва.

"За последние сутки в Российской Федерации подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 8 764. Мы наблюдаем снижение темпов прироста, хотя пока эти цифры большие. Существенное снижение демонстрирует Москва. Но некоторый рост мы еще видим в других субъектах Российской Федерации", - сказала Голикова.

Рост случаев заражения коронавирусной инфекцией все еще наблюдается в ряде регионов России, где эпидемический процесс начался позже, чем в других, учтонила Голикова.

"Некоторый рост мы еще видим в других субъектах Российской Федерации, поскольку они были вовлечены в эпидпроцессы с опозданием порядка на две недели", - сказала она.

Поддержка граждан и рынка труда

Как сообщила Голикова, власти России выделили из федерального бюджета 474 млрд рублей на поддержку граждан и рынка труда в условиях распространения коронавируса в стране.

"На цели поддержки граждан и рынка труда сегодня уже из федерального бюджета выделено 474 миллиарда рублей" - сказала она.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,9 млн человек, свыше 320 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 308 705 случаев заражения, выздоровели 85 392 человека, умерли 2 927. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия коронавируса нового типа
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