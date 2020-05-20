В Ростовской области медики получили более 62 млн рублей после уточнения порядка выплат

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мая. /ТАСС/. Более 1,2 тыс. медицинских работников Ростовской области получили федеральные выплаты за работу с пациентами с коронавирусной инфекцией после внесения уточнений в постановление правительства РФ. Как в среду сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Быковская, медикам начислено более 62 млн рублей.

Дополнительные выплаты врачам, которые борются с коронавирусом, были введены по поручению президента РФ Владимира Путина. В апреле вышло несколько распоряжений правительства России, которыми регламентировались эти выплаты. Однако в них была использована формулировка о выплатах "за фактически отработанное время". После критики такого подхода, которая прозвучала как от самих медработников, так и от Путина, который потребовал платить не за часы или смены, а за сам факт работы с больными с коронавирусом, распоряжением от 15 мая правительство эти формулировки изменило.

"В связи с учетом внесенных 15 мая этих изменений 678 постановлением правительства РФ, 16 и 17 мая министерство здравоохранения, министерство финансов, федеральное казначейство и все банки по распоряжению правительства работали. Были произведены доначисления в полном объеме. Все средства перечислены на лицевые счета работников учреждений. Всего начислено по 484 постановлению и перечислено медицинским работникам 62 млн. Получили их 1 280 работников", - сказала министр на заседании регионального оперштаба.

Быковская уточнила, что ранее часть выплат была перечислена из резервного фонда. "За счет средств резервного фонда правительства, все средства начислены, перечислены и их получили 4 352 человека на общую сумму 31 млн рублей. Это первичное звено. И по 415 постановлению выплаты за апрель перечислены 3 381 медицинскому работнику на общую сумму 29,5 млн рублей ", - сказала она.

По последним данным, в Ростовской области число заражений коронавирусом составило 2 784 человек, последние два дня число пациентов с COVID-19 увеличивается более чем на 130 ежесуточно, в то время как ранее прирост не превышал 80-100.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,9 млн человек, свыше 320 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 308 705 случаев заражения, выздоровели 85 392 человека, умерли 2 927. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.