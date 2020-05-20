Градостроительный совет Петербурга утвердил проект кампуса "ИТМО Хайпарк"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Градостроительный совет Санкт-Петербурга утвердил проект создания первой очереди комплексного научно-образовательного и инновационного центра "ИТМО Хайпарк", который будет строиться в городе-спутнике северной столицы Южный. Проект подразумевает создание второго кампуса Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) на территории 90 га, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой города-спутника Южный в среду.

19 мая в пресс-службе ИТМО сообщили, что руководство вуза представило властям города на рассмотрение проект первой очереди центра "ИТМО Хайпарк".

"Градостроительный совет при Правительстве Санкт-Петербурга утвердил проект второго кампуса Университета ИТМО, который расположится в Пушкинском районе, в городе-спутнике Южный", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщили в пресс-службе ИТМО, внутри новый учебный корпус задуман как крытая площадь, в центральной зоне расположится многоступенчатый конференц-зал. Помимо этого, корпус будет включать в себя разные функциональные блоки, в том числе учебные аудитории, студенческий клуб, музей, библиотеку, административные помещения. Новый учебный корпус будет иметь выход в парк, который займет значительную часть строящегося квартала. Помимо учебного корпуса, проект первой очереди включает студенческий клуб, а также два общежития", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на втором этапе проекта предполагается построить четыре научных центра, спорткомплекс, национальный центр урбанистики, бизнес-инкубатор, а также еще несколько общежитий. С учебным корпусом общежития свяжет крытая студенческая улица. А к научным центрам от него же пройдет научная галерея.

Заказчиком проектирования второго кампуса Университета ИТМО выступило АО "ИТМО Хайпарк". Проект кампуса был разработан "Архитектурным бюро "Студия 44".

"ИТМО Хайпарк"

Проект "ИТМО Хайпарк" реализуется на площади около 100 га, масштаб застройки объектов научно-образовательной и инновационной инфраструктуры - около 260 тыс. кв. м. На этой территории расположится второй кампус университета ИТМО, инновационный центр и центр прогрессивных производств. В новых зданиях будут обучаться магистранты и аспиранты, поскольку прирост магистрантов и аспирантов в вузе составляет около 30% в год. Бакалавриат и фундаментальная наука останутся в центре города. Во втором кампусе будут представлены IT и робототехника, фотоника и квантовые технологии, науки о жизни и здоровье.

Ранее руководитель проектов "ИТМО Хайпарк" Михаил Мастин сообщил ТАСС, что разрешение на строительство первой очереди объекта планируется получить осенью 2020 года. Кроме того, как сообщили ТАСС в пресс-службе ИТМО, вторую очередь объекта планируется сдать в 2025 году, третью - в 2027 году.

Общий бюджет государственного финансирования оценивается в 41 млрд рублей, при этом 35% - за счет частных инвестиций, 53% - предполагаемое финансирование из федерального бюджета и 12% - финансирование из бюджета Санкт-Петербурга.

Планируется, что к 2027 году в "ИТМО Хайпарк" будут обучаться 3,6 тыс. магистрантов и аспирантов, будет создано 12 тыс. рабочих мест, пять инновационных производств и около 50 международных лабораторий.