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Пандемия коронавируса нового типа
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Голикова: начать смягчение ограничений из-за коронавируса могут 17 регионов

Вице-премьер заявила, что в 13 регионах уровень распространения коронавируса превышает 210,2 случая на 100 тыс. населения
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Значение коэффициента распространения коронавируса сейчас позволяет 17 регионам России перейти к первому и последующим этапам снятия ограничительных мер. Об этом сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

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"Сегодня по самому ключевому показателю - коэффициенту распространения - могут перейти на первый и даже последующие этапы 17 регионов страны. Это данные на сегодняшний день", - сказал Голикова, выступая в Совете Федерации. Она заявила, что в 13 регионах уровень распространения коронавируса превышает 210,2 случая на 100 тыс. населения.

По словам Голиковой, показатель летальности при коронавирусной инфекции в России составляет 0,95%. "На сегодняшний день показатель летальности в РФ от COVID-19 составляет 0,95% и значительно ниже, чем по миру в целом", - сказала она.

В понедельник, 18 мая, премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что к постепенному смягчению ограничений готовы 27 регионов страны.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия коронавируса нового типа
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