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В Бурятии одобрили более 4,5 тыс. заявлений о кредитных каникулах из-за снижения доходов

Основаниями для получения отсрочки являются размер кредита от 100 тыс. до 3 млн рублей и уровень снижения дохода не менее чем на треть по сравнению со среднемесячным доходом в прошлом году

УЛАН-УДЭ, 20 мая. /ТАСС/. Жители Бурятии, чей доход снизился из-за пандемии коронавируса, получили право на отсрочку выплат по кредитам. Всего банками одобрено более 4,5 тыс. таких заявлений, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского правительства.

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Ранее глава Бурятии обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отложить исполнительные производства по просроченным кредитам на полгода, пояснив, что это не скажется негативно на положении банков.

"Всего банками одобрено 4 559 заявлений жителей республики о пересмотре графика платежей, то есть о предоставлении отсрочки", - сообщили в правительстве.

На кредитные каникулы в соответствии с законом физлица могут сначала уйти, а только потом предоставить подтверждающие документы, пояснили в пресс-службе, уточнив, что "таких обращений в Бурятии около 1,2 тыс., почти 800 из них уже одобрено". Для физических лиц основаниями для отсрочки являются размер кредита - от 100 тыс. до 3 млн рублей в зависимости от вида кредита - и уровень снижения дохода не менее чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом в 2019 году. Заявку об изменении условий договора люди могут направить по двум видам программ - госпрограмме поддержки заемщиков и по собственным программам банков.

Как сообщили ТАСС в региональном Управлении Федеральной службы судебных приставов, кредитные долги составляют наибольший объем взыскания. При этом основная доля - долги физических лиц: 99% по количеству производств и 91% по сумме. По состоянию на март 2020 года в работе у приставов более 115 тыс. исполнительных производств по кредитам на общую сумму взыскания свыше 16,7 млрд рублей.

Ранее местные СМИ сообщали о жалобах людей о снятии в счет погашения долгов средств, получаемых в качество государственной помощи. "Проблема исчерпана. Службой судебных приставов совместно с Пенсионным фондом республики приняты оперативные меры о возврате удержанных сумм с социального счета. На сегодняшний день, выплаты семьям с детьми до 3 лет в полном объеме возвращены на счета граждан", - сообщили в ведомстве.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияБурятияПандемия коронавируса нового типа
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