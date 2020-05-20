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YouTube удалил канал телерадиокомпании Крыма

Комментариями Google ТАСС пока не располагает

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Видеосервис YouTube без объяснения причин удалил канал одного из центральных телеканалов Республики Крым "Крым 24", сообщается на странице телерадиокомпании в Telegram.

"Это было сделано после трех лет успешного сотрудничества без предупреждения и объяснения причин. Около 30 тыс. подписчиков и миллионы просмотров, а также ваши лайки и комментарии. Все это пропало по прихоти сотрудников американского видеохостинга. Редакция "Крым 24" в настоящее время пытается получить внятный ответ от службы поддержки компании", - говорится в сообщении.

Сотрудники телекомпании сейчас переносят видеоматериалы на собственный плеер, чтобы восстановить видеосюжеты и выпуски программ на сайте "Крым 24".

Комментариями Google ТАСС пока не располагает.

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