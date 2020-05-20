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ТАСС в спецпроекте рассказал, кем хотят быть школьники Москвы

В проекте также показано, как желания школьников соотносятся с запросами рынка труда
Описание
© ТАСС

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. ТАСС выпустил спецпроект "Карьера для зумера: ожидание и реальность" о том, какие профессии выбирают современные московские школьники и как их желания соотносятся с запросами рынка труда.  

Проект разбит на две главы. В первой - "Ожидания школьников" - описано, в каких отраслях собираются работать подростки, как они делают свой выбор и как меняются их приоритеты в разных классах. Например, самая популярная профессия - программист, но у выпускников интерес к ней гораздо ниже, чем у учащихся средней школы. Во второй главе "Реальность рынка" выбор школьников сопоставлен с ситуацией на рынке труда: в каких отраслях больше всего востребованы специалисты, какие сферы самые конкурентные и где самые высокие зарплаты. Так, больше всего новых вакансий за 10 лет открыли под такие профессии, как продавец и менеджер.   

В проекте также даны практические советы по профнавигации для школьников и их родителей. Эксперты советуют подросткам в средней школе больше экспериментировать и знакомиться с представителями разных профессий, а перед поступлением в вуз - сформировать правильную мотивацию. Также описаны государственные и бизнес-инициативы, которые помогают ориентироваться на рынке труда и определиться с выбором направления.

Данные в материале представлены в формате скролителлинга (визуальной истории). Ключевые элементы - это графики и диаграммы, на которых по мере прочтения материала подсвечивается различная информация. Данные и статистику для проекта предоставили сервис профнавигации "Профилум" и сайт по поиску работы и сотрудников hh.ru. Представители этих компаний также принимали участие в создании проекта в качестве экспертов.

По словам генерального директора и сооснователя сервиса профнавигации "Профилум" Анны Шайхутдиновой, данные системы образования дают представление о готовности подростков к экзаменам, но не к вызовам экономики и реального мира. "Часто выбор высшего образования и дальнейшей профессиональной траектории осуществляется на основе ограниченного количества вводных, но современные технологии позволяют анализировать, прогнозировать и учитывать много разных факторов и более эффективно строить образовательные и профессиональные маршруты, - отмечает собеседница агентства. - Мы очень благодарны команде ТАСС за возможность поделиться своими данными и надеемся, что в этот период абсолютной неопределенности проект поможет семьям, школам и городам системно подойти к вопросу профориентации".

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