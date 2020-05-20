Прокурор Татарстана взял на личный контроль ситуацию с невыплатой надбавок врачу

КАЗАНЬ, 20 мая. /ТАСС/. Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поговорил по видеосвязи с местным врачом, сообщившем о невыплате надбавок, и взял на личный контроль ход рассмотрения обращения. Об этом в среду сообщается на странице республиканской прокуратуры в социальной сети Instagram.

В России установлена специальная федеральная выплата в размере от 25 до 80 тыс. рублей в месяц врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают с заразившимися коронавирусом.

"Прокурор Татарстана Илдус Нафиков сегодня по видеосвязи лично позвонил врачу из Зеленодольска, пожаловавшемуся в соцсетях на невыплату надбавок. В настоящее время по данному факту проводится прокурорская проверка. Рассмотрение обращения врача прокурор республики взял на личный контроль", - говорится в сообщении.

Как уточнили в прокуратуре Татарстана, с 16 мая в ведомстве работает круглосуточная горячая линия по вопросам соблюдения трудовых прав работников медицинских учреждений, в том числе на своевременное и полное получение стимулирующих выплат.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,9 млн человек, свыше 320 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 308 705 случаев заражения, выздоровели 85 392 человека, умерли 2 927. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.