{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Крыму увеличат количество лабораторий по тестированию на коронавирус

За последние дни число проводимых тестов в регионе выросло в два раза - до 1 285

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Число специалистов по тестированию на новую коронавирусную инфекцию и количество лабораторий, где будут проводиться тесты, увеличат на период сезонного роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в Республике Крым, сообщила в среду руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

На эту тему
Поэтапное снятие ограничений в России. Проект Роспотребнадзора

"С учетом того, что в сезон заболеваемости гриппом и другими респираторными инфекциями, [тестов] на ковид на предстоящий сезон нам придется проводить больше. Предлагаю в решение штаба внести: министерству здравоохранения [Крыма] проработать вопрос расширения спектра лабораторий, которые будут проводить эти исследования в сезон 2020/2021 годов и об обучении специалистов для привлечения к работе в этих лабораториях", - сообщила она на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения в регионе новой коронавирусной инфекции, которое транслируется онлайн.

Предложение одобрил глава республики Сергей Аксенов. "Поддерживаю", - сказал он.

Пеньковская также сообщила, что в последние дни более чем в два раза увеличилось число проводимых тестов. Если ранее в сутки проводилось около 400 исследований, то за минувшие сутки - 1 285 исследований.

Аксенов в среду сообщил о позитивных тенденциях в борьбе с коронавирусом на полуострове, за сутки подтвержден один новый случай заражения. Всего по состоянию на 20 мая в Крыму зарегистрированы 299 случаев коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением находится 1 950 человек, из них на дому - 1042, в стационарах - 251, в обсерваторах - 657. Выздоровели за весь период 122 человека, умерли девять.

 

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Вывозной рейс из ОАЭ для россиян запланирован на 22 мая
Списки пассажиров будут формироваться на основании регистрации на портале "Госуслуги"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС