В Крыму увеличат количество лабораторий по тестированию на коронавирус

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Число специалистов по тестированию на новую коронавирусную инфекцию и количество лабораторий, где будут проводиться тесты, увеличат на период сезонного роста заболеваемости ОРВИ и гриппом в Республике Крым, сообщила в среду руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

"С учетом того, что в сезон заболеваемости гриппом и другими респираторными инфекциями, [тестов] на ковид на предстоящий сезон нам придется проводить больше. Предлагаю в решение штаба внести: министерству здравоохранения [Крыма] проработать вопрос расширения спектра лабораторий, которые будут проводить эти исследования в сезон 2020/2021 годов и об обучении специалистов для привлечения к работе в этих лабораториях", - сообщила она на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения в регионе новой коронавирусной инфекции, которое транслируется онлайн.

Предложение одобрил глава республики Сергей Аксенов. "Поддерживаю", - сказал он.

Пеньковская также сообщила, что в последние дни более чем в два раза увеличилось число проводимых тестов. Если ранее в сутки проводилось около 400 исследований, то за минувшие сутки - 1 285 исследований.

Аксенов в среду сообщил о позитивных тенденциях в борьбе с коронавирусом на полуострове, за сутки подтвержден один новый случай заражения. Всего по состоянию на 20 мая в Крыму зарегистрированы 299 случаев коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением находится 1 950 человек, из них на дому - 1042, в стационарах - 251, в обсерваторах - 657. Выздоровели за весь период 122 человека, умерли девять.