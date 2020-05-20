Эксперт заявил, что смертность от инфарктов сократилась в России в 2019 году на 5,2%

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Показатели смертности от заболеваний сердца и сосудов в 2019 году в России снизились на 5,2% по сравнению с 2018 годом. Это снижение во многом связано с эффективными мерами, которые реализовывались в 2019 году в рамках национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография", говорится в сообщении пресс-службы АНО "Национальные приоритеты" со ссылкой на слова главного внештатного кардиолога Минздрава России Сергея Бойцова.

"Первые результаты показывают, что в большинстве регионов происходит значимое снижение смертности от инфаркта миокарда (в среднем по РФ на 5,2% за 2019 г. по отношению к 2018 г.). Также мы видим снижение больничной летальности от острого коронарного синдрома (в среднем по РФ на 5,3%) и от острого нарушения мозгового кровообращения (в среднем по РФ на 3,1%), что, собственно, и находится в фокусе внимания нацпроекта "Здравоохранение", - приводятся в сообщении слова Бойцова.

Поясняется также, что снижение этих показателей тесно связано с "прохождением профосмотров, диспансеризацией и коррекцией выявляемых факторов риска, формированием здорового образа жизни и созданием в регионах центров общественного здоровья".

При этом в АНО "Национальные приоритеты" сообщили, что на 2020 год запланировано переоснащение сосудистых центров. "В 2020 году благодаря нацпроекту "Здравоохранение" первичные и региональные сосудистые центры получат 200 единиц медицинского оборудования, что сделает медицинскую помощь при сердечно-сосудистых заболеваниях доступнее", - говорится в сообщении.

Основной целью мероприятий в рамках национальных проектов "Здравоохранение" и включенного в нацпроект "Демография" федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" является сохранение жизней россиян и увеличение продолжительности жизни. Для этого национальным проектом "Здравоохранение" запланировано в ближайшие шесть лет существенно снизить смертность трудоспособного населения, смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Согласно расчетам Всемирной организации здравоохранения, 41% смертей носит предотвратимый характер.