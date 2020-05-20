В российских школах тестируют отечественный аналог Zoom

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Апробация отечественного видеосервиса по типу Zoom для учреждений образования началась в школах Подмосковья и еще 10 регионах России, сообщила в среду пресс-служба Минпросвещения РФ.

"Апробация прототипа началась на базе школ в Московской области, и к ней уже присоединяются около 10 регионов страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сервис видеокоммуникаций войдет в разрабатываемую российскую образовательную платформу "Мое просвещение". Коммуникативная структура платформы будет содержать набор сервисов для аудио- и видеосвязи, сопоставимых с крупнейшими зарубежными аналогами, включая Zoom.

Отечественный сервис

Воспользоваться сервисом можно будет из раздела "Мое образование" Единого портала государственных услуг. Платформа будет интегрирована с календарем образовательных событий и региональными электронными дневниками, журналами, системой предоставления доступа к электронному образовательному контенту. "Все в совокупности сделает работу учителей более комфортной, а учебный процесс школьников эффективным", - заявили в пресс-службе.

Официальное название нового сервиса будет представлено по окончании апробации, рабочая версия получила название "Russian online communications assistant". Участие в разработке сервиса принимали Минпросвещения России, Министерство цифрового развития и массовых коммуникаций РФ, ПАО "Ростелеком".

"Мы стремимся обеспечить такие условия, чтобы у каждого школьника всегда была возможность обучаться по качественным программам и получить достойное образование. Новая система позволит детям продолжать учиться, когда они по объективным причинам, например по болезни, не могут посещать школу. Ребенок сможет быть всегда на связи с учителем и своими одноклассниками, не будет пропускать урок и отставать по программе, а сможет учиться дальше", - цитирует пресс-служба министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

О платформе

В середине апреля Кравцов в интервью телеканалу "Россия-24" сообщил, что российские министерства просвещения и цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разработают к началу нового учебного года аналогичную Zoom платформу для видеосвязи, где будут использованы отечественные разработки и отечественное программное обеспечение.

Министр подчеркнул, что такая платформа нужна для того, чтобы исключить из образовательного процесса проблемы, связанные с неустойчивостью зарубежных систем. Кравцов отметил, что, например от использования Zoom отказались в Сингапуре, поскольку там был "несанкционированный доступ к процессу образования".

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