Аксенов поручил найти туриста, рассказавшего о прибытии к друзьям в Крым в разгар пандемии

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов в среду поручил разыскать на полуострове туриста из Санкт-Петербурга, сообщившего в интервью телеканалу "Россия-24", что он прибыл в Крым к друзьям в период пандемии нового коронавируса и не был помещен в обсерватор.

Аксенов зачитал обращение жителей Крыма, увидевших телесюжет, в котором мужчина без медицинской маски рассказал, что прилетел из Санкт-Петербурга в гости к друзьям и намерен самоизолироваться у них. При этом веской причины прибытия в Крым мужчина не назвал. С 12 мая в регионе введен обязательный масочный режим. До 1 июня приостановлено бронирование и размещение в отелях, а всех прибывших из других регионов помещают в обсерватор на две недели.

"Отрабатывайте все, что поступило, Александр Сергеевич (Смаглин, замначальника полиции МВД по Крыму - прим. ТАСС), включая этого мужчину из Санкт-Петербурга, которого показали по "России-24", радостного, что он приехал и почему-то не в обсерваторе. Раз сюжет был, просьба выяснить, через какой пункт заехал, кто его пропустил. Человек нам сам помог, сказав, что не в обсерваторе", - сказал Аксенов на ежедневном совещании по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в регионе.

По словам главы республики, за сутки на полуострове подтвержден один новый случай заражения коронавирусом. Всего по состоянию на 20 мая в Крыму зарегистрированы 299 случаев коронавирусной инфекции. Под медицинским наблюдением находится 1 950 человек, из них на дому - 1042, в стационарах - 251, в обсерваторах - 657. Выздоровели за весь период 122 человека, умерли девять.