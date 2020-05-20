Мишустин заявил о постепенной стабилизации ситуации с распространением коронавируса

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что ситуация с распространением коронавируса в стране постепенно стабилизируется, особенно в Москве. На заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией он заявил, что за последние три дня зафиксирован наименьший прирост численности заболевших, а сегодня он впервые ниже 3%. Также сегодня впервые число выписанных по выздоровлению превышает количество заболевших. По оценке Мишустина, "это хорошая новость, и, возможно, мы начали проходить верхнюю точку по нагрузке на систему здравоохранения". Он отметил, что это показатель того, что ситуация постепенно стабилизируется, особенно в Москве.

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По данным Мишустина, "сейчас в стране уже сделано более 7 млн тестов на выявление новой коронавирусной инфекции, ежедневно такие исследования проводятся почти 200 тыс. человек". "Благодаря этому мы видим истинную картину заболевания и можем сказать, что смогли избежать взрывного развития инфекции и самых негативных прогнозов", - подчеркнул премьер-министр. По его словам, "это результат проактивных мер, принимаемых на протяжении последних месяцев, и, конечно, самоотверженной работы медиков, всех тех, на кого легла основная нагрузка по борьбе с этим опасным вирусом". "Стабилизация заболеваемости дает возможность несколько разгрузить систему здравоохранения", - полагает председатель правительства. Он сообщил, что "уже открыты и работают более 164 тыс. коек, в том числе 24 тыс. 700 - в интенсивной терапии и реанимации, при этом реально задействованы лишь 100 тыс. обычных и менее 3 тыс. реанимационных коек". "Это свидетельствует о том, что резервы здравоохранения созданы, такая ситуация позволяет ряду субъектов Российской Федерации постепенно снимать ранее введенные ограничения", - указал глава кабинета министров. Мишустин сообщил о достижении критериев для постепенного снятия ограничений из-за коронавируса в 17 регионах страны. "На сегодня 17 регионов достигли целевых критериев для поэтапного снятия ограничений, из них 14 регионов уже приняли соответствующие решения и сняли ограничения в рамках первого этапа", - сказал он.

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