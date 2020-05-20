Матвиенко призвала считаться с мнением эпидемиологических служб в связи с пандемией

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала считаться с мнением специалистов санитарно-эпидемиологических служб, которые вводят те или иные ограничительные меры, а в случае перегибов "в спокойном режиме вести с ними диалог".

"У нас сейчас полстраны вирусологов, которые знают, что такое COVID, еще полстраны знают, как лечить от коронавируса. Знаете, все эти рассуждения, конечно, можно вести, но я бы предпочла считаться с мнением специалистов, которые делают все, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей. А там, где есть какие-то перегибы, надо в спокойном режиме вести диалог со специалистами, которые такие решения принимают", - сказала Матвиенко на пленарном заседании в среду.

Так она отреагировала на выступление сенатора от Курганской области Сергея Лисовского, который заявил о принятии чиновниками невыполнимых решений. "К сожалению, формы восстановления работы предприятий и те меры, которые предполагаются и обязаны соблюдать руководители предприятий, невыполнимы. То есть формально мы вроде бы открываем предприятия, а фактически они будут стоять", - сказал сенатор.

Он привел в пример строительные фирмы, где, согласно установленным требованиям, как и на других предприятиях, рабочие обязаны менять защитные маски каждые два часа. "Вот представьте себе, прораб кричит каменщику: "Петрович, спускайся, у тебя два часа прошло, меняй маску". Будет он это делать? Не будет. Формальный подход? Формальный. Тогда зачем это вообще писать? Надо принимать те меры, которые действительно будут выполнимы", - заявил Лисовский.

Еще одним бесполезным требованием он считает обязательное присутствие врача на стройке. "Что, температуру не сможет измерить специалист по технике безопасности труда, который ведет журнал учета? Вполне может соблюсти, потому что руководители строек сами заинтересованы в том, чтобы у них сотрудники не болели и стройку не закрыли на карантин", - уверен парламентарий. Он призвал больше доверять людям, а не "облагать их такими совершенно не выполнимыми нормативами". "Это формализм, который защищает не людей и экономику, а чиновников, которые придумывают эти формальные методы защиты", - считает Лисовский.

"Я не принимаю ваш такой, извините за сленг, наезд на чиновников. Эти решения принимают не чиновники, эти решения принимают санитарно-эпидемиологические службы", - сказала в свою очередь Матвиенко.