В Бурятии количество заболевших COVID-19 курсантов из Санкт-Петербурга выросло до 44

УЛАН-УДЭ, 20 мая. /ТАСС/. Количество зараженных коронавирусом курсантов Михайловской военной артиллерийской академии, вернувшихся из Санкт-Петербурга в Бурятию на каникулы, возросло до 44 человек. Об этом сообщила журналистам в среду заместитель руководителя республиканского Управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина.

18 мая стало известно о том, что у 31 курсанта, прибывшего в Бурятию на каникулы, обнаружен COVID-19. Ранее сообщалось, что большая часть из них - жители Кабанского района Бурятии.

"Курсанты из Санкт-Петербурга возвращаются. Число инфицированных на сегодня - 44 курсанта, они находятся под наблюдением. Ожидаем прибытия в регион еще более 20 человек", - сказала Кузьмина.

Министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова отметила, что нескольких курсантов перевели на лечение в военный госпиталь, заболевание у них протекает в легкой форме. "Прибывающих будем встречать, обследовать", - добавила она.

По последним данным, в Бурятии зарегистрировано 1 042 лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусом, из них в городе Улан-Удэ - 614. Ранее завершили лечение и выписались из больниц 420 человек, умерли шесть человек. Сейчас проходят лечение в стационарах 437 пациентов, на амбулаторном лечении находятся 179 человек.