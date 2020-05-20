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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Карелии ограничили въезд в два сельских поселения из-за коронавируса

В поселке Ильинский коронавирус выявили у 13 человек, в селе Видлица пока один заболевший. В поселениях до 25 мая приостановили работу парикмахерских и вернули запрет на прогулки

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 мая. /ТАСС/. Значительный рост подтвержденных случаев коронавируса в двух населенных пунктах Олонецкого района Карелии - поселке Ильинский и селе Видлица - привел к ужесточению ранее смягченных ограничений вплоть запрета на въезд на их территории, за исключением местных жителей и работающих там людей. В поселке Ильинский выявили 13 случаев коронавируса, в Видлице - один заразившийся, сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава Карелии Артур Парфенчиков.

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В Ильинском сельском поселении находится один из лидеров молочного производства в Карелии - племенное хозяйство "Ильинское", которое обеспечивает почти половину местных жителей рабочими местами.

"Въезд на территорию Ильинского и Видлицкого сельских поселений разрешен только местным жителям и работающим в этих населенных пунктах, через пропускной пункт, расположенный на 23 километре автомобильной дороги Олонец - Питкяранта - Леппясилта", - говорится в сообщении. Также уточняется, что транзит через их территории будет разрешен.

На контрольных пунктах у всех проезжающих будут измерять температуру, а при наличии респираторных симптомов граждан обяжут вызвать врача и сесть на двухнедельный карантин. Кроме того, до 25 мая в поселениях вновь приостановят работу парикмахерских, стоматологии смогут оказывать только экстренную помощь, возвращен запрет на прогулки.

Всего в Карелии за сутки выявлены 19 новых случаев заражения коронавирусом, из них 13 - в Ильинском, где на прошлой неделе появился один заболевший, после чего в населенный пункт направили три бригады медсестер и врача-эпидемиолога для обследования жителей. По словам министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова, рост положительных результатов на новую инфекцию связан, в том числе, и с широким охватом тестирования: специалисты собрали более 800 проб. В то же время, как сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона, источник заражения жителей Ильинского и Видлицы еще предстоит установить. По словам главы Карелии, причиной большого количества новых случаев стали нарушения введенных ограничений местными жителями, которые, несмотря на запреты, принимали у себя гостей из Санкт-Петербурга на несколько дней, а также продолжали общение между семьями.

"Сегодня также принято решение направить в Олонецкий район главного внештатного фтизиатра Минздрава Карелии Юлию Кононенко и главного внештатного инфекциониста министерства Михаила Тищенко. Также сегодня ночью в Олонецкую ЦРБ направлена дополнительная партия средств индивидуальной защиты для медицинских работников - более 5 000 единиц", - сообщил Парфенчиков.

Ситуация с коронавирусом в республике

По данным оперштаба республики по борьбе с коронавирусом, в Карелии за время пандемии подтверждены 260 случаев коронавируса, два человека умерли, 94 выздоровели. На территории региона сохраняется режим повышенной готовности и обязательной самоизоляции для граждан, введен обязательный масочный режим. Однако в большей части городов и районов введены послабления, позволяющие прогулки в парках и за городом при соблюдении дистанции, а также работу предприятий по большинству видам деятельности.

 

Теги
Парфенчиков, Артур ОлеговичРоссияКарелияПандемия коронавируса нового типа
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