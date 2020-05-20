В Оренбуржье медработники получили недоначисленные выплаты на 1 млн рублей

ТАСС, 20 мая. Медработники в Оренбургской области после вмешательства прокуратуры получили ранее не начисленные выплаты стимулирующего характера за работу с пациентами, заразившимися коронавирусной инфекцией, в размере более 1 млн рублей. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

19 мая на своей странице в Instagram губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что регион получит более 418 млн рублей, которые направят на дополнительные выплаты медикам, работающим с заразившимися коронавирусом пациентами.

"Установлено, что в ряде учреждений расчет указанных денежных выплат производился с нарушением установленного порядка, исходя из продолжительности фактически отработанного времени с больными. Такие факты зафиксированы в городе Гае, Бугурусланском и Тоцком районах области. Кроме того, в Бугурусланском районе 20 работников ФАПов и 17 сотрудников районной поликлиники в условиях высокого риска заражения COVID-19 были необоснованно исключены из перечня получателей дополнительной оплаты труда. После вмешательства прокуратуры медикам выплачено более 1 млн рублей", - говорится в сообщении.

Территориальные прокуроры внесли представления в адрес главврачей клиник с требованием устранить выявленные нарушения. Еще порядка 100 тыс. рублей получили фельдшер и водитель скорой медпомощи больницы города Медногорска.

"Их права восстановлены после корректировки по протесту прокуратуры локального нормативного акта учреждения, регулирующего порядок назначения и осуществления стимулирующих выплат. Аналогичные протесты также принесены Бугурусланским межрайонным прокурором, прокурорами Переволоцкого, Тоцкого и Илекского районов области. Проверочные мероприятия продолжаются", - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 308 705 случаев заражения, выздоровели 85 392 человека, умерли 2 927. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.