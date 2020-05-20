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В Петербурге завершили реставрацию собора Пресвятой Троицы

Его построили в середине XIX века

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге объявил о завершении реставрации собора Пресвятой Троицы в киновии Александро-Невской лавры, построенного в середине XIX века и частично разрушенного в советское время. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении фонда.

"Церковь Пресвятой Троицы в киновии Александро-Невской лавры - выявленный объект культурного наследия - полностью восстановлена. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга принял работы по ремонту и реставрации храма. Реставрационные работы продолжались 4,5 года. Двери храма откроются для прихожан после снятия ограничительных мер, установленных в связи с эпидемией коронавирусной инфекции", - сказано в сообщении фонда.

Реставрация храма, расположенного на Октябрьской набережной на правом берегу Невы, началась в 2015 году. По словам представителя фонда Филиппа Грибанова, состояние храма на тот момент требовало срочного реагирования. "Стены рушились в буквальном смысле, часть территории была занята автосервисом. Через несколько лет здание могло обвалиться, и тогда бы мы потеряли прекрасный памятник архитектуры и важный для многих православных храм", - приводятся его слова в сообщении фонда.

Работы включали в себя демонтаж поздних советских конструкций (межэтажные перекрытия и лестничные марши), усиление фундаментов, реставрацию кирпичной кладки и фасадов, восстановление всех пяти глав и куполов церкви, установку крестов, реставрацию монументальной живописи, воссоздание резного иконостаса и написание икон. Также отремонтированы здания отпевальни и бани, в подвале храма оборудован музей.

Киновия ("общежительный монастырь") Александро-Невской лавры - это единственный сохранившийся монастырский комплекс бывших окраин Петербурга. Пятиглавый собор Пресвятой Троицы, сочетающий в себе византийский и древнерусский стили, стал центральным элементом киновии; он был построен в 1864 году по проекту архитектора Григория Карпова, освящен в 1868 году. После революции 1917 года келейные корпуса стали использоваться под жилье, а в 1937 году здание собора передали Володарскому промкомбинату для размещения производственных мастерских, подвал церкви превратили в хранилище картофеля. С 1952 года здание использовалось как общежитие.

Согласно информации на сайте организации, Фонд содействия восстановлению объектов истории и культуры в Санкт-Петербурге занимается проектами, направленными на восстановление исторического облика города. Отмечается, что в настоящее время фонд продолжает восстановление церкви иконы Божией Матери "Всех Скорбящих Радость" (с грошиками) на проспекте Обуховской обороны, ведет работы по созданию памятного знака в честь первой петербургской церкви на Троицкой площади и готовит обоснование воссоздания колокольни Смольного монастыря по проекту Растрелли.

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