Собянин назвал стадию заражений коронавирусом в Москве высокой

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Уровень числа заражений коронавирусной инфекцией и количество тяжелобольных в столице все еще остается высоким, заявил в среду мэр столицы Сергей Собянин на заседании президиума совета по борьбе с распространением коронавируса.

"Накапливающийся объем [госпитализированных] создает большую нагрузку на здравоохранение, а с другой стороны, генерирует высокую смертность: мы видим, в мае она была значительно больше, чем в апреле <...>. Волну апрельскую в начале мая сегодня мы видим уже в виде тяжелобольных людей, которые находятся в сложной ситуации. Когда мы планируем будущие шаги, мы должны понимать, что мы находимся все равно на высокой стадии заболеваемости, большом количестве тяжелобольных", - сказал градоначальник.

Как сообщалось ранее, в Москве число случаев заражения коронавирусом на 20 мая составило 152 276, за сутки выявлено 2 699 новых, что почти вдвое меньше числа выздоровевших и выписанных за аналогичный период - 5 440 человек.