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Пандемия коронавируса нового типа

Вывозной рейс из ОАЭ для россиян запланирован на 22 мая

Списки пассажиров будут формироваться на основании регистрации на портале "Госуслуги"

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Пожелавшие вернуться на родину на фоне ситуации с пандемией россияне смогут покинуть ОАЭ 22 мая. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении посольства России в Абу-Даби в Facebook.

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"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию: вылет рейса № AFL521 Дубай - Санкт-Петербург - Москва запланирован на 22 мая в 15:55 (14:55 мск)", - указали в диппредставительстве.

Воспользоваться данным рейсом могут только граждане России, которые проживают в Москве, Санкт- Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областях, республике Мордовия, республике Карелия. Списки будут формироваться на основании регистрации на портале "Госуслуги", уточнили в посольстве.

В случае если у гражданина был билет на рейс российской авиакомпании и он не был сдан, то необходимо перед перелетом обратиться в "Аэрофлот" с просьбой произвести взаимозачет, обратили внимание в диппредставительстве. "Перелет будет бесплатным при условии договоренностей о взаимозачете между авиакомпаниями. Во всех остальных случаях перелет будет осуществляться на платной основе", - сообщили в посольстве.

Теги
ОАЭРоссияПандемия коронавируса нового типа
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