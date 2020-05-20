Вывозной рейс из ОАЭ для россиян запланирован на 22 мая

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Пожелавшие вернуться на родину на фоне ситуации с пандемией россияне смогут покинуть ОАЭ 22 мая. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении посольства России в Абу-Даби в Facebook .

"Согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа в Российскую Федерацию: вылет рейса № AFL521 Дубай - Санкт-Петербург - Москва запланирован на 22 мая в 15:55 (14:55 мск)", - указали в диппредставительстве.

Воспользоваться данным рейсом могут только граждане России, которые проживают в Москве, Санкт- Петербурге, Московской, Ленинградской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской, Брянской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской, Псковской, Новгородской, Вологодской, Костромской, Нижегородской, Пензенской областях, республике Мордовия, республике Карелия. Списки будут формироваться на основании регистрации на портале "Госуслуги", уточнили в посольстве.

В случае если у гражданина был билет на рейс российской авиакомпании и он не был сдан, то необходимо перед перелетом обратиться в "Аэрофлот" с просьбой произвести взаимозачет, обратили внимание в диппредставительстве. "Перелет будет бесплатным при условии договоренностей о взаимозачете между авиакомпаниями. Во всех остальных случаях перелет будет осуществляться на платной основе", - сообщили в посольстве.