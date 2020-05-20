Матвиенко: несмотря на снижение темпов прироста заразившихся COVID-19, расслабляться рано

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала граждан с пониманием относиться к необходимости дальнейшего выполнения санитарных требований в условиях пандемии коронавируса. По ее мнению, несмотря на снижение уровня темпов прироста заразившихся, расслабляться еще рано.

"Хотя темпы заболеваемости снизились, проблемы, конечно, остаются. Рано расслабляться, рано снимать руку с пульса. Граждане тоже должны с пониманием относиться к необходимости дальнейшей дисциплины и выполнения всех санитарно-эпидемиологических требований", - сказала Матвиенко на пленарном заседании в среду.

При этом она подчеркнула, что ситуация "абсолютно управляемая, она под контролем, есть понимание, как дальше вести эту работу".

Матвиенко отметила, что весь мир, Россия в том числе, десятилетиями не сталкивался с подобной серьезнейшей пандемией, и указала, что с первых дней руководство страны держит ситуацию на контроле. "Сегодня мы все должны не забывать благодарить руководство страны за то, что такие серьезные меры были приняты. <...> Сегодня мы можем сказать, что те меры, которые были приняты, позволили сдержать, не допустить скачка заболеваний, подготовить здравоохранение, развертывание дополнительных коек, аппараты ИВЛ, чтобы обеспечить возможность оказания медицинской помощи каждому, кто в этом нуждался, каждому, кто заболел", - сказала спикер Совфеда.

Она убеждена, что стратегия, разработанная правительством и реализуемая в субъектах, дала свои результаты. "И то, что в России выявлено столько заболевших, - это в том числе результат эффективного тестирования, наращивания объемов тестирования. Естественно, это опять-таки направлено на сохранение здоровья граждан", - сказала председатель верхней палаты парламента.