В Петербурге начали клинические испытания препарата от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Инфекционная больница им. Боткина и Центр им. Алмазова начали проводить клинические испытания препарата от ревматоидного артрита "Левилимаб", разработанного компанией "Биокад", для лечения болезни, вызываемой новой коронавирусной инфекцией. В исследование включат 30-40 пациентов с тяжелой степенью заболевания, сообщили в среду в пресс-службе компании "Биокад".

"В ведущих больницах Петербурга начались испытания "Левилимаба" против осложнений от COVID-19. Согласно данным, озвученным глобальным медицинским директором биотехнологической компании "Биокад" Антоном Селезневым, в дизайн клинического исследования "Левилимаба" будет включено 30-40 пациентов из Петербурга, всего планируется подключить к проекту 204 пациента", - говорится в сообщении. В Петербурге исследования пройдут в Клинической инфекционной больнице им. Боткина и в Национальном медицинском исследовательском центре им. Алмазова.

Препарат исследуется на пациентах с тяжелой степенью заболевания. Всего исследования пройдут в 11 медицинских центрах страны, в том числе в Москве, Дагестане, Чечне. По данным директора "Биокада" Дмитрия Морозова, препарат уже получили 60 пациентов, только двое из них попали в реанимацию, 13 человек выписали в удовлетворительном состоянии. Остальные пациенты продолжают находиться под наблюдением врачей, в целом динамика выздоровления при данной терапии хорошая.

"Я уверен, что терапия "Левилимабом" после получения необходимой государственной регистрации может позволить существенно снизить как смертность, так и нагрузку на систему здравоохранения. Согласно предварительным данным, срок пребывания в стационаре получивших нашу терапию пациентов сокращается до 7-8 дней", - процитировали в пресс-службе Морозова. По его словам, всего в организацию доклинических и клинических исследований компания инвестировала более 400 млн рублей.

По данным компании, изначально "Левилимаб" был разработан для лечения ревматоидного артрита, однако доказал свою эффективность в рамках первой и второй фаз клинического исследования. Для подтверждения его эффективности именно при коронавирусной инфекции компания проведет клинические исследования третьей фазы.

Компания "Биокад" занимается разработкой и производством воспроизведенных лекарственных средств (дженериков), биоаналогов и оригинальных препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных и генетических заболеваний.