Уровень смертности от новообразований в России в январе - марте 2020 года снизился на 3,9%

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Уровень смертности от новообразований снизился в России в январе - марте текущего года на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 198,9 случаев на 100 тыс. населения, сообщили в среду журналистам в пресс-службе Минздрава.

"Основной целью федерального проекта ["Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение"] является снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 185 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году. Целевой показатель на 2020 год - 197 случаев на 100 тыс. населения. По данным Росстата за январь - март 2020 года показатель составил 198,9 на 100 тыс. населения, что меньше на 3,9%, чем в аналогичном периоде прошлого года (январь - февраль 2019 года - 207,0 на 100 тыс. населения)", - говорится в сообщении.

Кроме того, паспортом федерального проекта в 2020 году предусмотрено достижение трех показателей. В частности, увеличение доли выявления злокачественных новообразований на I-II стадиях с 56,4% в 2018 году до 59% в 2020 году. По данным за I квартал текущего года, этот показатель составляет 57,6% по сравнению с 57,9% за аналогичный период прошлого года.

"Второе - снижение одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями с 22,2% в 2018 году до 20,2% в 2020 году. За январь - март 2020 года значение показателя составляет 21,1%. Третье - увеличение удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более с 54,4% в 2018 году до 55,6% в 2020 году. За январь - март 2020 года значение показателя составляет 56,3%", - сообщили в пресс-службе.

Борьба с онкологическими заболеваниями является одной из приоритетных задач национального проекта "Здравоохранение". За шесть лет планируется снизить смертность от онкозаболеваний до 185 случаев на 100 тыс. населения. Для достижения этой цели планируется направить почти 1 трлн рублей. Большая часть этих средств пойдет на обеспечение россиян современными лекарственными препаратами в соответствии с международными клиническими рекомендациями и протоколами лечения.

В рамках проекта планируется также создать центры амбулаторной онкопомощи, повысить доступность лучевой терапии в стране до уровня 80% от потребности, а также создать референс-центры иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований.