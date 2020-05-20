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Пандемия коронавируса нового типа

Муфтий Северной Осетии Хаджимурат Гацалов заразился коронавирусом

Ранее сообщалось о заражении муфтиев Дагестана и Карачаево-Черкессии

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Председатель Духовного управления мусульман (ДУМ) Республики Северная Осетия - Алания Хаджимурат Гацалов заразился новым коронавирусом, сообщил заместитель председателя Совета муфтиев России (СМР) Рушан Аббясов на международной онлайн-конференции "Мусульманский мир перед вызовами пандемии: единение в условиях социального дистанцирования" в среду.

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"Мы получаем, к сожалению, сегодня новости, что наши уважаемые муфтии Дагестана, Карачаево-Черкесии, вчера подтвердилось, что и Северной Осетии - Алании, заболели этой болезнью - коронавирусом. Мы молим Аллаха об их скорейшем выздоровлении и исцелении", - сказал он. В пресс-службе ДУМ РФ ТАСС сообщили, что Аббясов говорил о Хаджимурате Гацалове.

Ранее сообщалось, что муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев и члены его семьи заразились коронавирусом. 17 мая муфтий Северного Кавказа, председатель ДУМ Карачаево-Черкесской Республики Исмаил Бердиев был госпитализирован с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией, первый тест показал положительный результат, повторный тест - отрицательный.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,9 млн человек, свыше 320 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 308 705 случаев заражения, выздоровели 85 392 человека, умерли 2 927. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

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РоссияКарачаево-ЧеркесияДагестанСеверная ОсетияПандемия коронавируса нового типа
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