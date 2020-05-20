Шеф бюро Bloomberg готова обсудить освещение темы борьбы с COVID-19 в России

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Адальби Шхагошев в среду сообщил ТАСС, что пригласил руководителя бюро агентства деловых новостей Bloomberg в России Торри Кларк-Ширнину на встречу с депутатами для обсуждения освещения борьбы с распространением коронавирусой инфекции в РФ, а также для налаживания взаимодействия в целом.

"У нас состоялся разговор. Госпожа Кларк сказала, что Bloomberg всегда готов к сотрудничеству, что она готова встретиться в режиме видеоконференции, учитывая пандемию. Сейчас мы будем обговаривать сроки", - сказал депутат. "Я сказал, что происходящее в наших взаимоотношениях нужно вернуть в нормальную колею", - добавил он.

По словам Шхагошева, он планирует поднять темы освещения агентством ситуации с коронавирусом в России, а также затронуть ряд других вопросов. Депутат напомнил, что ранее агентство допустило ряд неточностей в своих материалах о распространении вируса в РФ. "Я это называю информационно-политической небрежностью. В период пандемии это особенно недопустимо", - подчеркнул он.

16 мая агентство Bloomberg скорректировало заголовок своего материала от 13 мая, вызвавшего критику официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Первоначальный вариант "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских" был изменен на "Эксперты ставят под сомнение российские данные о смертности из-за COVID-19". Позже агентство внесло правку в опубликованный на его сайте материал о распространении коронавируса в России после того, как посольство РФ в Вашингтоне потребовало опровержения.