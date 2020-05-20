Медики Ульяновска получили около 2,5 млн рублей выплат

УЛЬЯНОВСК, 20 мая. /ТАСС/. Сотрудники Центральной клинической медико-санитарной части имени заслуженного врача России В. А. Егорова в Ульяновске получили около 2,5 млн рублей положенных им выплат, которые ранее не были начислены медикам. Об этом говорится в сообщении прокуратуры.

"В результате общая сумма недоначисленных финансовых ресурсов составила около 2,5 млн рублей. По представлению прокурора Засвияжского района города Ульяновска указанные денежные средства выплачены в полном объеме", - отмечается в сообщении.

По информации прокуратуры, в Центральной клинической медико-санитарной части имени заслуженного врача России В. А. Егорова стимулирующие выплаты за апрель 2020 года были произведены 115 работникам не в полном объеме. Отмечается, что аналогичные проверки, которые призваны дать оценку законности начисления оплаты и условий труда работников, участвующих в оказании медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией, проводятся во всех медицинских организациях.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,9 млн человек, свыше 320 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 308 705 случаев заражения, выздоровели 85 392 человека, умерли 2 927. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.