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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Крыма предложат предоставлять детям медработников льготные места в детсадах

Ранее медицинские работники в Крыму в связи с пандемией нового коронавируса получили право льготного проезда в общественном транспорте до конца года

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мая. /ТАСС/. Власти Крыма обратятся в Минздрав РФ с предложением включить медицинских работников в льготную категорию при поступлении их детей в детские сады, сообщил на ежедневном совещании по предупреждению распространения коронавируса на полуострове глава Крыма Сергей Аксенов.

Обращение с просьбой включить медиков в эту категорию поступило Аксенову в социальных сетях. Зампредседателя Совета министров - министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская отметила на совещании, что этот вопрос находится в ведении федеральных властей.

"Инициируем с моей стороны письма в адрес Минздрава Российской Федерации, и Госсовет Крыма подключится, [обратимся] с законодательной инициативой, чтобы медицинских работников приравнять к федеральным служащим при определении детей в детские дошкольные учреждения. Поддержим, особенно в нынешней ситуации", - сказал Аксенов.

Ранее медицинские работники в Крыму в связи с пандемией нового коронавируса получили право льготного проезда в общественном транспорте региона до конца года. Также в республике в дополнение к федеральным действуют региональные меры поддержки для сотрудников сферы здравоохранения, занятых в борьбе с распространением COVID-19. Аксенов ранее сообщал на своей странице "ВКонтакте", что за апрель 344 работника получили доплаты, предусмотренные поручением президента, на общую сумму 15,9 млн рублей.

Теги
РоссияКрымПандемия коронавируса нового типа
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