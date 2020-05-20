В Саратовской области хоронить умерших от коронавируса будут за счет бюджета

САРАТОВ, 20 мая. /ТАСС/. Расходы на погребение умерших от новой коронавирусной инфекции в Саратовской области будут осуществляться за счет бюджетных средств, сообщает в среду региональный оперативный штаб по предотвращению распространения коронавируса.

"Расходы на погребение умерших от коронавирусной инфекции будут осуществляться за счет бюджетных средств. Правительством региона прорабатывается вопрос финансирования затрат", - говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что в настоящее время для реализации данной инициативы создана рабочая группа, которая уже подготовила проект соответствующего нормативного акта. Акт проходит установленную процедуру согласования.

"Поскольку это непредвиденные расходы, планируется осуществлять их за счет средств резервного фонда правительства Саратовской области. В ближайшее время родственники умерших от новой инфекции смогут получить материальную помощь от государства", - уточняется в сообщении.