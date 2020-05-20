Китайский Хайкоу в апреле занял 1-е место в рейтинге городов Китая по качеству воздуха

ХАЙКОУ /Китай/, 20 мая. /ТАСС/. Административный центр южной китайской провинции Хайнань - город Хайкоу - в апреле текущего года занял первое место среди крупных городов Китая по качеству воздуха. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте управления охраны окружающей среды Хайкоу.

"В апреле текущего года город Хайкоу занял первое место среди 168 крупных городов КНР по качеству воздуха", - говорится в заявлении ведомства.

Как отмечается, в апреле качество воздуха в административном центре Хайнаня было на уровне "отлично" и выше. Уточняется, что местные власти принимают активные меры для защиты экологии города, предотвращения загрязнения атмосферы. Так, например, в период празднования с 3 по 6 апреля праздника Цинмин (День поминовения усопших) местным жителям запретили некоторые ритуалы, в частности сжигать ритуальные (бумажные) деньги, поджигать ароматические палочки и благовонья. Согласно заявлению управления, ограничительные меры позволили снизить выбросы вредных веществ в атмосферу города в праздничные дни.

На протяжении нескольких лет Хайкоу соперничает с Лхасой (административный центр Тибетского автономного района) за звание города Китая с самым экологически чистым воздухом. По итогам 2019 года этот титул получила Лхаса, а столица Хайнаня тогда заняла второе место. В рейтинге 2018 года победил Хайкоу.

В настоящее время власти провинции Хайнань принимают активные меры для сохранения уникальной природы региона и защиты его экологии: например, в 2020 году Хайнань планирует увеличить число эксплуатируемых электромобилей и других автомобилей на новых источниках энергии на 10 тыс. единиц.