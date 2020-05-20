Удальцова задержали на пикете в Москве за нарушение самоизоляции

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов задержан в ходе пикета в центре Москвы за нарушение режима самоизоляции. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в среду.

"Удальцов и еще несколько человек проводили пикет у Горбатого моста с требованием оказания финансовой поддержки россиянам в условиях пандемии коронавируса. Полицейские задержали лидера "Левого фронта" и доставили в ОМВД "Пресненский". По предварительным данным, в отношении него составят протокол по ст. 3.18.1 КоАП Москвы (нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности)", - сказал собеседник агентства.

В Twitter Удальцова также содержится запись о задержании в районе Горбатого моста у Дома правительства в ходе пикета.