Умерла президент театра "Человек" Людмила Рошкован

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Заслуженный деятель искусств РФ, актриса и режиссер, основатель и почетный президент театра "Человек" Людмила Рошкован умерла на 82 году жизни. Об этом ТАСС сообщил главный режиссер театра Владимир Скворцов.

"Людмила Романовна сегодня умерла, она скончалась после тяжелой продолжительной болезни", - сказал он. По словам Скворцова, решение о проведении прощания и похорон принимается совместно с родственниками покойной.

Он подчеркнул, что Людмила Рошкован долгое время являлась художественным руководителем театра. В официальном аккаунте театра "Человек" в Instagram его почетному президенту будет посвящен специальный прямой эфир. "Мы будем говорить о Людмиле Романовне, о ее спектаклях, о ее вкладе в современный театр", - пояснил главный режиссер.

За время работы в театре "Человек" Рошкован осуществила постановки таких спектаклей, как "Человек, победивший смерть", "В списках не значился", "Владимир Маяковский", "Стриптиз", "Молитва", "Ночные бдения", "Фандо и лис"; в актуальном репертуаре театра в настоящий момент сохраняются ее работы "Клопомор", "Зигзаги", "Зима под столом". "Спектакли Людмилы Романовны, сделанные несколько лет назад, сейчас все еще очень актуальны. Она работала, опережая время. Ее спектакли замечательны по режиссуре, по мыслям, приемам. Это классика нашего театра", - поделился Скворцов.

Людмила Рошкован родилась 1 июля 1938 года. Она окончила студию Московского театра им. Ленинского комсомола в 1961 году, затем режиссерский факультет Московского института культуры в 1965 году. С 1966 года работала актрисой и режиссером в разных театрах Москвы и других городов России. Занимала должность художественного руководителя Московского театра-студии "Человек" со дня основания в 1974 году.