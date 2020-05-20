Суд обязал завод "Красное Сормово" выплатить 7,5 млн рублей родным погибших при пожаре

ТАСС, 20 мая. Сормовский районный суд Нижнего Новгорода взыскал с судоверфи "Красное Сормово" 7,5 млн рублей по иску родных работников, погибших в результате пожара на предприятии, который произошел в августе 2019 года. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду объединенной пресс-службой судов общей юрисдикции Нижегородской области.

28 августа 2019 года на строящемся сухогрузе проекта RSD59 произошел пожар. В результате ЧП погибли два человека, третий умер в больнице. В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о нарушении требований охраны труда.

"Сормовским районный судом Нижнего Новгорода рассмотрено два гражданских дела по искам о взыскании компенсации морального вреда, причиненного гибелью в результате несчастного случая на производстве. По первому делу иск был удовлетворен в полном объеме - с завода "Красное Сормово" в пользу матери погибшего взыскана компенсация морального вреда в размере 3 млн рублей", - говорится в сообщении. По второму делу иск был удовлетворен частично - в пользу трех истцов была взыскана компенсация по 1,5 млн рублей каждому.

Как отметили в пресс-службе, в ходе судебного разбирательства было установлено, что ЧП произошло по причине "неудовлетворительной организации производства работ". В настоящее время решения суда находятся в процессе обжалования.