"Орленок" пересмотрит стоимость уже проданных путевок в случае сокращения срока смен

СОЧИ, 20 мая. /ТАСС/. Всероссийский детский центр "Орленок", расположенный на Черноморском побережье в Краснодарском крае, пересмотрит стоимость проданных ранее путевок в связи с сокращением длительности смен. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе центра в среду.

Ранее Минпросвещения рекомендовало дать старт летней оздоровительной кампании для детей в регионах России с 1 июля. При этом отмечалось, что в таком случае смены в лагерях могут сократиться с 21 до 14 дней. Детям и сотрудникам перед поездкой на смену и во время нахождения в лагере будут проводить тесты на коронавирус.

"Если период смены будет сокращен, начнется перестройка всей системы, периодов смен, межсменных промежутков, которые, соответственно, будут короче, чем ранее. Уменьшение количества дней пребывания ребенка в лагере приведет к уменьшению стоимости его участия в образовательных программах "Орленка". Тем, кто приобрел путевки на июнь месяц, предлагается перенести их на более благоприятный санитарно-эпидемиологический период. В случае уменьшения длительности периода смены разница стоимости путевки будет пересмотрена и отправлена на расчетный счет плательщика по его заявлению", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, продажи путевок в "Орленок" начались еще в ноябре 2019 года. Сейчас в центре ведется подготовительная работа к большому сезону, идет обучение вожатых в онлайн-режиме. На территории "Орленка" ведется капитальный ремонт, идет замена инженерных сетей, продолжается строительство большого общественного центра. К июлю планируется завершить все ремонтные работы в зонах пребывания детей.

Как добавил собеседник агентства, "Орленок" находится в постоянном диалоге с Министерством просвещения РФ по оперативному решению всех вопросов. Вся работа строится в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Всероссийский пионерский лагерь "Орленок" открылся в 1960 году в 45 км от города Туапсе на берегу Черного моря. В 1992 году его преобразовали во Всероссийский детский центр "Орленок", состоящий из нескольких лагерей, где летом одновременно могут отдыхать 3,5 тыс. детей. Зимой работают лагеря "Солнечный", "Звездный", "Штормовой" и "Стремительный", принимающие до 1 500 детей.