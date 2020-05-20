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На берегу реки Вятки обнаружили свалку медицинских отходов

Накануне в соцсетях появились фото и видео, на которых запечатлены выброшенные пробирки с биоматериалами и использованными средствами защиты. Часть пробирок разбилась, а их содержимое попало в воду

КИРОВ, 20 мая. /ТАСС/. Прокуратура Кировской области организовала проверку информации об обнаружении на берегу реки Вятки медицинских отходов, сообщается в среду на сайте ведомства.

Накануне паблик "Злой кировчанин" соцсети "ВКонтакте" разместил публикацию о том, что на берегу Вятки жители города обнаружили выброшенные пробирки с биоматериалами и использованными средствами защиты, при этом некоторые пробирки были расколоты, а содержимое попало в воду.

"Прокуратура Кировской области организовала проведение проверки соблюдения законодательства при обращении с отходами. Основанием к этому послужили результаты мониторинга публикаций в сети Интернет и СМИ об обнаружении на прибрежной территории реки Вятки медицинских отходов", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что при выявлении нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования.

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