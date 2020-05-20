Christie's в июле впервые проведет онлайн-торги предметами русского искусства

ЛОНДОН, 20 мая. /ТАСС/. Аукционный дом Christie's впервые проведет в режиме онлайн торги предметами русского искусства из-за пандемии заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. Как сообщили корреспонденту ТАСС в среду в аукционном доме, торги пройдут с 1 по 21 июля.

"Несмотря на непростую ситуацию, в которой оказался весь мир, мы рады анонсировать аукцион русского искусства, который впервые пройдет в новом формате и в новое время. Мы надеемся, что уникальные лоты, включая работы из частной французской коллекции русского декоративно-прикладного искусства, появляющиеся на торгах впервые, произведения Веры Рохлиной, Абрама Архипова и Василия Шухаева, которые мы подобрали для этого аукциона, привлекут внимание как опытных, так и новых коллекционеров", - приводится в коммюнике заявление международных директоров департамента русского искусства Christie"s Алексея Тизенгаузена и Сары Мэнсфилд.

"Формат и продолжительность аукциона позволят расширить круг потенциальных покупателей. Теперь у них появится уникальная возможность делать ставки 24 часа в сутки из любого места земного шара. На протяжении последних нескольких лет онлайн-участие в аукционе русского искусства постоянно растет", - добавили они.

Топ-лоты

Одним из топ-лотов станет полотно Веры Рохлиной под названием "Вид Тифлиса". Картина, написанная ориентировочно в 1919 году, оценивается в £200-300 тыс. ($245-365 тыс.). Саму работу в аукционном доме назвали "ярким образцом несравненного таланта художницы". Рохлина родилась и выросла в Москве, где впоследствии училась у Ильи Машкова. Переехав в Киев, она оказалась под сильным влиянием кубофутуристических принципов Александры Экстер, ученицей которой стала. Гражданская война вынудила Рохлину бежать в Тифлис (современный Тбилиси) вместе с мужем. Именно там сформировался ее собственный абстрактный стиль.

Полотно Абрама Архипова "Крестьянка", созданное, скорее всего, между 1910 и 1920 годами, оценивается в £200-400 тыс. ($245-490 тыс.), оценочная стоимость полотна Василия Шухаева "Коллиур. Мистраль" составляет от £50 до 70 тыс. ($61-85 тыс.).

В секции русского декоративно-прикладного искусства, как отметили в аукционном доме, преобладают произведения из частной французской коллекции, автор которой был страстно увлечен русской историей и искусством. Собрание формировалось на протяжении почти 40 лет и состоит из изделий фирмы Фаберже, произведений Императорского фарфорового завода, включает редкие предметы военной тематики, георгиевские шашки и кавказское оружие, а также дореволюционные фотографии и свидетельства русской эмиграции в Париже и Белграде.

Среди топ-лотов коллекции - Казанская икона Богородицы в окладе из позолоченного серебра, украшенном эмалью клуазоне и шамплеве и инкрустированном мелким жемчугом. Ее оценочная стоимость составляет от £15 до 25 тыс. ($18-30 тыс.).

О русской неделе

"Русская неделя" традиционно проходит в британской столице два раза в год - в мае - июне и в ноябре - декабре. Наряду с Christie's, в ней принимают участие Sotheby's, MacDougall's и Bonhams. Суммарная выручка последней недели "русских торгов", прошедшей в Лондоне осенью прошлого года, составила £37,5 млн ($48,5 млн по курсу на тот момент).

Ранее на этой неделе Sotheby's сообщил о том, что проведет в мае - июне два аукциона предметов русского искусства. С 26 мая по 2 июня пройдет аукцион "Русская живопись", на 9-17 июня намечена секция "Русское декоративно-прикладное искусство".