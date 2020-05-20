В Петербурге установят мемориальную доску Борису Стругацкому

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об установке в 2020 году мемориальной доски Борису Стругацкому на доме в Московском районе, где жил писатель. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

"Губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства Санкт-Петербурга, которое предусматривает установку в 2020 году мемориальной доски писателю Борису Натановичу Стругацкому на лицевом фасаде здания по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Победы, дом 4, литера А, выходящем на пересечение улиц Победы и Варшавской", - говорится в сообщении.

Борис Стругацкий родился в Ленинграде в 1933 году. Совместно со своим братом Аркадием он написал более 25 фантастических романов, повестей и рассказов, которые стали классикой жанра и основой многочисленных экранизаций. Среди известных произведений Стругацких - "Обитаемый остров", "Малыш", "Парень из преисподней", "Пикник на обочине" и другие. По "Обитаемому острову" режиссер Федор Бондарчук снял одноименный фильм в двух частях, а "Пикник на обочине" лег в основу картины режиссера Андрея Тарковского "Сталкер".

Борис Стругацкий жил в доме на улице Победы. Умер в 2012 году. Представители общественности Петербурга обсуждают идею установки памятника братьям Борису и Аркадию Стругацким на пересечении Московского проспекта и улицы Фрунзе на юге города.