Власти Мурманской области планируют сделать Кольскую сверхглубокую скважину туробъектом

МУРМАНСК, 20 мая. /ТАСС/. Кольскую сверхглубокую скважину в Печенгском районе Мурманской области, закрытую после нескольких аварий, намерены сделать туристическим объектом и передать в федеральную собственность. Об этом сообщила заместитель губернатора региона Ольга Кузнецова во время брифинга в среду.

"Это очень интересный объект, по которому у нас поступают запросы от групп, которые приезжают в область, те, кто не знает, что объект закрыт. В концепции проекта развития туризма и создания туристического комплекса в поселке Лиинахамари он включен. Мы ведем работу с федеральным агентством по туризму в части той государственной программы, которая подготовлена на федеральном уровне по передаче этого объекта, просчитываем варианты передачи его в федеральную собственность для того, чтобы, в том числе получать финансирование из федеральных источников", - сказала Кузнецова.

Кольская сверхглубокая скважина была одним из самых уникальных технологических объектов Советского Союза. Эта скважина занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая глубокая горная выработка в мире, ее глубина составляет 12 тыс. 261 м. Расположена она в 150 км от Мурманска в Печенгском районе, недалеко от границы с Норвегией. Бурение скважины началось в 1970 году, а прекратилось в 1994 году после нескольких аварий.

В настоящее время, по словам Кузнецовой, Кольская Сверхглубокая скважина используется, как объект для съемок кинофильмов. "Мы ввели систему рибейтов для тех, кто снимает кино на Кольском полуострове, это возврат части затрат, то есть этот объект интересен", - пояснила замгубернатора.

В феврале 2020 года на территории Кольской скважины велись съемки российского триллера "Кольская Сверхглубокая", премьеру которого кинокомпания "Вольга" обещала уже этой осенью.