СМИ: режим ЧС досрочно снимут еще в трех регионах Японии

ТОКИО, 20 мая. /ТАСС/. Режим ЧС будет досрочно отменен еще в трех японский регионах, однако в Токио и прилегающих к столице Японии префектурах, а также в самой северной префектуре Хоккайдо он сохранится. Об этом в среду сообщило японское общественное телевидение.

Режим ЧС досрочно будет снят в трех западных префектурах страны - Осака, Киото и Хёго. Отмечается, что соответствующую рекомендацию даст специальная правительственная группа экспертов на заседании 21 мая, на основе которой правительство во главе с премьер-министром Синдзо Абэ и примет решение о досрочном снятии режима ЧС. Ранее японские эксперты подчеркивали, что для досрочного снятия режима ЧС в Токио число заражений на 100 тыс. человек необходимо сократить до отметки в 0,5, тогда как сейчас этот показатель держится на отметке в 1,9.

8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю был введен режим ЧС, объявленный премьер-министром Японии Синдзо Абэ. 16 апреля глава правительства расширил его на всю территорию страны, позднее режим был продлен до 31 мая.

Тем не менее, не дожидаясь этого срока, правительство на прошлой неделе объявило о досрочном снятии режима почти по всей стране - в 39 из 47 префектур. При этом пока он продолжает действовать в Токио, прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в западных Хёго, Киото и Осака, а также в северной Хоккайдо. Общее население этих регионов составляет почти 60 млн человек.

Согласно последним данным, общее число заразившихся коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превышает 17,1 тыс., умерли более 780 человек. Свыше 12,5 тыс. человек выздоровели, порядка 217 пациентов находятся в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,9 млн человек, свыше 320 тыс. умерли.