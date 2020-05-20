Минздрав Франции признал малоэффективность начатой реформы системы здравоохранения страны

ПАРИЖ, 20 мая. /ТАСС/. Министр здравоохранения Франции Оливье Веран признал, что власти страны действовали недостаточно быстро и масштабно при проведении с 2019 года реформы системы здравоохранения страны. Об этом он заявил в среду, выступая по итогам заседания Совета министров, рассмотревшего условия противодействия пандемии коронавируса.

"Мы поставили правильный диагноз ситуации, однако действовали недостаточно быстро и недостаточно решительно", - заявил глава Минздрава Франции, говоря о реформе. Он подчеркнул, что правительству теперь "необходимо будет извлечь большие уроки из нынешнего санитарного кризиса". "Нашей системе здравоохранения предстоит пройти через период обновлений", - заявил Оливье Веран, трансляцию выступления которого на своей странице в Twitter вел Елисейский дворец.

"Теперь настало время перемен не для медиков, а для политиков", - отметил министр, имея в виду прежнюю попытку реформы системы здравоохранения. Министр подчеркнул, что эти меры могут обрести во Франции "радикальный характер". Он выразил благодарность врачам и остальному медицинскому персоналу Франции за их действия в условиях пандемии. "Будут приняты необходимые меры, мы ответим должным образом на все адресованные нам требования со стороны медиков", - заявил министр.

Веран заверил, что работникам больниц в самое ближайшее время будут повышены зарплаты. Система вознаграждения за приложенные в ходе эпидемии усилия начнет работу для медиков уже в начале июня. Министр сообщил, что с 25 мая начнет необходимые консультации с представителями медицинского сообщества и "как минимум к середине июля будут сделаны необходимые выводы".

Во Франции от последствий коронавируса умерли 28 022 человека. Число случаев заражения достигло 143 427. При этом 62 563 пациента выздоровели. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,9 млн человек, свыше 320 тыс/ умерли.