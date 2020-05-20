Более 224 тыс. россиян дистанционно оформили инвалидность с начала апреля

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Более 224 тыс. россиян воспользовались упрощенным порядком установления инвалидности за время самоизоляции. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ.

"Общее число граждан, которым была установлена инвалидность в соответствии с временным порядком, составило более 224 тыс. человек. С начала апреля порядка 156,2 тыс. гражданам инвалидность была установлена на основании документов от медицинских организаций без личного присутствия. Более 67,8 тыс. гражданам была продлена ранее установленная группа инвалидности без обращения в МСЭ [бюро медико-социальной экспертизы]", - сообщили в министерстве.

По данным ведомства, временный порядок позволяет продлевать ранее установленную группу инвалидности на полгода, а также устанавливать инвалидность впервые на основании документов от медицинских организаций, без личного обращения в бюро медико-социальной экспертизы.

"Гражданам, которым медицинскими организациями оформляются направления на получение инвалидности, освидетельствование проводится без их личного участия. Назначение и выплата пенсий осуществляется Пенсионным фондом на основании сведений Федерального реестра инвалидов без дополнительных заявлений от граждан", - добавили в Минтруде.

В апреле премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что подписал постановление об упрощении порядка оформления инвалидности до 1 октября 2020 года. До 1 октября инвалидность будет назначаться только заочно, без личного присутствия человека, ни на какие экспертизы ездить не нужно. Согласно постановлению правительства, автоматическое продление ранее установленной группы инвалидности предусмотрено, в том числе для детей-инвалидов, на шесть месяцев, если срок очередного переосвидетельствования наступает в период действия документа. Если срок продления инвалидности наступает в период с 1 марта до 1 октября 2020 года, то инвалидность будет автоматически продлена на полгода.