В Башкирии создадут волонтерский центр, который объединит все добровольческие движения

УФА, 20 мая. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров объявил о создании в республике волонтерского центра, который объединит все добровольческие движения региона. Также планируется начать страховать жизнь и здоровье активистов, сообщил он в среду в ходе онлайн-встречи с волонтерами региона.

"Часть общества, которую мы называем добровольчество, очень здорово отрабатывала [в период самоизоляции]. Я предлагаю выделить отдельное здание и сделать центр волонтерства, где мы всех соберем", - сообщил Хабиров.

По его словам, в новом центре расположатся отделения организаций "Лиза Алерт", "Зеленый патруль", Российские студенческие отряды и другие. Также волонтеры будут защищены страхованием. "Мы введем в нашей республике норму о страховании жизни и здоровья волонтеров, деньги из бюджета мы проплатим, ведь волонтер в ходе исполнения волонтерских функций может получить ущерб здоровью. Мы уже с нашими некоторыми страховыми организациями договорились, они готовы нас поддержать", - добавил он.

Хабиров поблагодарил волонтеров за работу по оказанию помощи нуждающимся в период самоизоляции, отметив, что среди добровольцев тоже есть заразившиеся коронавирусом. По данным властей региона, в период самоизоляции работали порядка 5 тыс. волонтеров, продуктовые наборы и другую помощь получили свыше 183 тыс. жителей.