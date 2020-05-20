В Петербурге избрали почетными гражданами города Евгения Шляхто и Владимира Гарюгина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Законодательное Собрание Санкт-Петербурга избрало в среду почетными гражданами города директора Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Евгения Шляхто и начальника ГУП "Петербургский метрополитен" Владимира Гарюгина, сообщили журналистам в пресс-службе городского парламента по итогам голосования.

Звания почетных граждан города присвоены в Петербурге впервые с 2017 года. В этом году на рассмотрение были внесены четыре кандидатуры. Помимо Гарюгина и Шляхто, в их числе были также певица, народная артистка СССР Эдита Пьеха и поэт, народный артист России Илья Резник.

"Петербургский парламент принял свое решение, присвоив высшее почетное звание Санкт-Петербурга двум нашим выдающимся согражданам. Академик Евгений Владимирович Шляхто в течение двух десятков лет возглавляет уникальный научный центр имени Алмазова, являющийся одним из лучших кардиологических исследовательских институтов, как в нашей стране, так и за рубежом. Символично, что в этом году звание почетного гражданина Санкт-Петербурга присвоено человеку, избравшему благороднейшую профессию врача. В дни эпидемической угрозы медики сражаются на переднем крае борьбы с коронавирусной инфекцией, проявляя настоящие чудеса милосердия, самоотверженности и верности своему призванию", - привели в пресс-службе Заксобрания комментарий его председателя Вячеслава Макарова.

Говоря о присвоении звания Гарюгину, спикер отметил, что он уже на протяжении тридцати лет руководит системообразующим для транспортной сети города предприятием. "Наше метро достойно справляется со всеми вызовами времени: открываются новые станции, перевозки с каждым годом выходят на более высокий уровень комфорта. Такое блестящее руководство - пример высочайшего профессионализма, ответственности и заботы о горожанах", - сказал Макаров.

О почетном звании

Почетное звание присваивается с 1993 года - не ежегодно и, согласно закону, не реже одного раза в пять лет. При этом городские парламентарии вправе как избрать одного или сразу двух почетных граждан, так и не избирать их вовсе. Так, в 2018 и в 2019 годах эти звания не присваивались.

Звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" является высшим почетным званием города. По уставу Петербурга, оно присваивается гражданам РФ и других государств, "внесшим выдающийся вклад в развитие Петербурга, повышение его роли и авторитета в России и на международной арене, в укрепление демократии и защиты прав человека, в науку, искусство, духовное и нравственное развитие общества". Согласно региональному закону, статус "Почетный гражданин Санкт-Петербурга" дает право законодательной инициативы, а также право безотлагательно быть принятым губернатором. Церемония чествования традиционно проходит в День города, 27 мая, в Ротонде Законодательного собрания.

Первым почетным гражданином Петербурга в 1993 году стал академик Дмитрий Лихачев. В 1994 году звание было присвоено посмертно блокадной поэтессе Ольге Берггольц. Среди почетных граждан города есть академик Жорес Алферов и актриса Алиса Фрейндлих, президент России Владимир Путин и писатель Даниил Гранин, космонавт Сергей Крикалев и дирижер Валерий Гергиев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На сегодня это звание носят 43 человека.