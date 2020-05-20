В Ростовской области коронавирус выявлен у еще одного вице-спикера заксобрания

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 мая. /ТАСС/. Положительный результат показал тест на коронавирус заместителя председателя заксобрания Ростовской области - председателя комитета по строительству, ЖКХ, энергетике, транспорту и связи Александра Скрябина.

"Коварство коронавируса заключается в том, что при соблюдении всех необходимых мер предосторожности мне не удалось избежать заражения. После проведенного тестирования на COVID-19 результат оказался положительным", - написал Скрябин на своей странице в Facebook.

По словам депутата, он находится дома на самоизоляции и не нуждается в госпитализации. Сотрудники, контактировавшие с ним в последнее время, также соблюдают самоизоляцию. Скрябин сообщил, что продолжает взаимодействовать с избирателями. "Мы начали проводить приемы в дистанционном режиме, многие жители отказывались и хотели прийти и поговорить в обычном режиме, но лично я никого не принимал. Уверен, что сейчас многие, кто записывался лично, и им было предложено рассматривать их обращения в телефонном режиме, меня поймут", - отметил вице-спикер, добавив, что личные приемы в дистанционном режиме показали свою эффективность.

Скрябин стал вторым депутатом заксобрания, тест которого на коронавирус показал положительный результат. Первым оказался заместитель председателя заксобрания - председатель комитета по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества Вячеслав Василенко, у которого коронавирус выявили накануне. Он также отметил, что чувствует себя хорошо и продолжает работать из дома.

Начальник управления информационной политики правительства области Сергей Тюрин сообщил, что в соответствии с предписанием Роспотребнадзора в заксобрании области выполнен комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий. В пресс-службе заксобрания ТАСС сообщили, что работа продолжается с соблюдением повышенных мер предосторожности.

По последним данным, в Ростовской области выявлено 2 784 случая заражения коронавирусом, 989 человек выздоровели, 33 человека умерли. С 31 марта на территории Ростовской области введен режим самоизоляции.