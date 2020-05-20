СМИ: китайская провинция Хэйлунцзян отправит в Россию медпомощь для граждан КНР

ТАСС, 20 мая. Северо-восточная провинция КНР Хэйлунцзян готовится отправить в Россию профилактические средства для борьбы с коронавирусом для находящихся на территории РФ граждан КНР. Об этом в среду сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на отдел по иностранным делам администрации провинции.

Хэйлунцзян планирует направить в РФ 37 тонн медпомощи, в том числе 20 тыс. профилактических комплектов, 5 тыс. респираторов N95, 2 тыс. защитных костюмов, 300 защитных очков, 50 бесконтактных термометров. По данным администрации провинции, направленные средства будут предназначены для китайских студентов и рабочих, находящихся в России.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, она распространилась на большинство стран. Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом в мире заразились более 4,9 млн человек, свыше 320 тыс. умерли.